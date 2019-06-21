Пермь: интересные места, туристические маршруты. Взгляд приезжего

Все главные улицы Перми тянутся вдоль Камы. С них в двадцатых годах 18 века началось строительство города. На них же сохранились самые интересные с точки зрения архитектуры здания. Поэтому, впервые попав в Пермь, опытные путешественники стараются начать осмотр именно с главных улиц: Пермской, Монастырской и Ленина.

Добираться до них удобнее всего с железнодорожного вокзала – основная станция «Пермь II» смотрит фасадом вокзала и имеет прямой выход на улицу Ленина. Железная дорога здесь вообще очень популярна. Ею пользуются и гости города, и местные жители. С перронов разъезжаются пассажирские поезда во всех направлениях. Их три Восточное, Западное и Горнозаводское. Здесь курсирует городская электричка до Голованово, пригородный поезд до Теплой Горы, экспресс до Лысьвы, электропоезд до Ярино.

Пригородное сообщение удобно тем, кто хочет лично оценить природу края, планирует совершить поход. Ну а тем, кто хотел бы поближе познакомиться с достопримечательности города, подойдут все остальные виды транспорта: троллейбусы, городские автобусы, маршрутные такси. Расписание достаточно плотное. Поэтому задерживаться на вокзале не придется.

Удачные туристические маршруты по центру города – «Зеленая» и «Красная» линии. Так опытные гиды назвали свои лучшие экскурсионные программы. Ознакомиться с ними можно на специальных стендах в исторической части города. «Зеленая линия» включает в себя осмотр основных архитектурных шедевров, старинных кварталов и дает возможность сконцентрироваться на историческом достоянии. Маршрут «Красной линии» составлены таким образом, чтобы гости могли как можно больше узнать о выдающихся личностях края и связанных с их деятельностью событиях.

Самостоятельно можно посетить залы Пермского краеведческого музея. А вот до известного музея «Пермь-36», посвященного памяти о политических репрессиях придется добирать на электричке или автомобиле. Весьма популярная пермская достопримечательность – экспозиции Мотовилихинских заводов. Под открытым небом демонстрируются интереснейшие образцы военной техники 19 и 20 века. пушки, участвовавшие в Отечественной войне и современные артиллерийские системы. Старинные сварочные аппараты изобретателя электросварки Славянова можно увидеть в его доме-музее.

С детьми можно отправиться в парк Горького с головокружительными аттракционами и оборудованными игровыми площадками или в местный зоопарк. Когда-то он был небольшим «живым уголком». Занимательные экскурсии для семей с детьми проводятся в пермском планетарии: зрелищные шоу о вселенной и возможность увидеть через телескоп небесные светила никого не оставят равнодушным.