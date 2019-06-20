Футбол. Товарищеский матч.

"Арсенал" (Тула) – "Авангард" (Курск).Тула, 20.06.2019, "Арсенал", 17:00 (МСК).

"Арсенал": новый сезон обещает стать историческим

Ушедший футбольный год сложился для "Арсенала", хотя и весьма непросто, но крайне успешно. Клуб пережил по ходу чемпионата смену главного тренера – Олег Кононов поехал покорять красно-белую армию в московский "Спартак", а его место занял Игорь Черевченко. У нового наставника дела, однако, сразу пошли в гору, и по итогам первенства России "туляки" впервые в своей истории пробились в квалификацию Лиги Европы.

Во втором раунде второго по значимости европейского футбольного турнира "Арсенал" встретится с победителем пары "Нефтчи" (Азербайджан) – "Сперанца" (Молдавия). Первый матч состоится уже 25 июля. Старт сезона будет насыщенным, а значит подготовку стоит форсировать.

Последние новости из стана тульского клуба обнадёживает. Клуб продлил контракт с защитником Максимом Беляевым, на который, по слухам, претендовали "Спартак" и "Локомотив". Вопрос комплектования состава – самый важный сейчас для "Арсенала". Всё-таки бюджет клуба не очень велик, а играть предстоит сразу на несколько фронтов. Как бы то ни было, всё идёт к тому, что грядущий сезон будет для "Арсенала" очень тяжёлым, вспомним, например, "Уфу" образца прошлого чемпионата.

"Авангард": времени на подготовку мало

Новый сезон ФНЛ возьмет свой старт уже 7 июля, а значит времени раскачиваться просто нет. "Авангард", который вопреки ожиданиям и амбициям, занял только восьмое место в минувшем первенстве ФНЛ, не сумев побороться за повышение в классе, сменил перед стартом нового чемпионата главного тренера. Теперь курский клуб возглавляет Мурат Искаков, ранее работавший в штабе "Локомотива", "Анжи", "Кубани" и ФК "Тамбов". Также, ряды "Авангарда" пополнил нападающий Григорий Чиркин, выступавший в прошлом сезоне в Премьер-лиге за "Оренбург". В общем, к грядущему сезону "Авангард" подходит в полной боевой готовности и с надеждами пробиться-таки в элиту.

Источник. MetaRatings