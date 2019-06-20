Покупай пермское! Прикамские производители смогут маркировать свою продукцию региональным логотипом
Товарный знак "Покупай пермское» прошел регистрацию в Роспатенте. Как сообщает Пермская торгово-промышленная палата, защита логотипа действует с сентября 2018 года сроком на десять лет и позволит защитить проект и участников, размещающих его на своих товарах и в местах продаж, от недобросовестных конкурентов.
Логотип проекта представляет собой изображение медведя красного цвета, держащего в лапах белую букву "П». Его вправе использовать все участники проекта, соблюдая правила, описанные в брендбуке. Причем для каждого уровня разработан свой вариант: базовый "Покупай пермское», профессиональный "Гарантия качества» и уникальный "Пермский бренд».
Напомним, в 2017 году краевые власти приняли решение о перезапуске проекта "Покупай пермское». За два года участие в проекте приняли около 200 производителей.
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