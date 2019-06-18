Режиссер ГТРК «Пермь» Ирина Лапшенкова завоевала премию «ТЭФИ-KIDS 2019 »

Сегодня в Москве в государственном академическом центральном театре кукол им. С. В. Образцова состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей «ТЭФИ-KIDS». В номинации «Режиссер телевизионной программы для детей» победила режиссер ГТРК «Пермь» Ирина Лапшенкова. Жюри отметило ее работу в создании короткометражного фильма по мотивам советской комедии «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен». В съемках современной версии картины принимали участники Летней творческой школы «Формулы успеха».

Добавим, что в этом году на конкурс «ТЭФИ-KIDS» поступило более 130 работ от региональных и федеральных теле- и кинокомпаний, студий, продюсерских центров. В жюри премии вошли признанные «телевизионщики», в том числе - Борис Грачевский, Нона Гришаева, Александр Олешко.