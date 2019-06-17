Перспективы рынка полиэтилена в России

Как показывает обзор рынка, на сегодняшний день рынок полиэтилена в России находиться в весьма нестабильном положении, однако никаких критических ситуаций в ближайшие годы не предусматривается. На общем мировом рынке термопластов этот материал составляет примерно 37% от объема производства и около 14% изготавливается именно в России. Несмотря на то, что за последние несколько лет динамика рынка несколько снизилась, за счет появления относительно нового и более выгодного продукта – полипропилена, полиэтилен по-прежнему остается востребованным в различных социальных и экономических сегментах.

Детальное и тщательно исследование рынка за последние несколько лет установило, что масштабы производства полиэтилена продолжают расти, однако не так стремительно, как это было еще пять лет назад. Это обосновано большой конкуренцией среди термопластов, а также тенденцией на натуральность и экологичность. Тем не менее, основным ключевым фактором является именно стоимость готовой продукции, что весьма немаловажно. Рынок полиэтилена в России отличается устойчивостью к кризису, поскольку даже несмотря на популяризацию полипропилена, средний темп прироста объемов изготовления продукции составляет 4,8% в год.

Если рассматривать непосредственно структуру рынка полиэтилена в России, стоит отметить что в сегментном соотношении полиэтилен высокого и низкого давления практически сравнялись в объемах выпуска. Однако это не повлияло на темп прироста прибыли, поскольку в ценовом выражении они вполне рентабельны и положительно влияют на общий показатель. Анализ рынка показал, что объемы ПНД составляют 49,1% от общих показателей, а его стоимость выросла на 13,2%, чего стало вполне достаточно, чтобы перекрыть снижение объема выпуска ПВД.

По прогнозам большинства экономистов, в течение нескольких следующих лет полиэтилен низкого давления займет лидирующую позицию среди термопластов за счет своих технических характеристик, невысокой стоимости продукции, и низких затрат на производство. Это обосновано тем, что нефтепродукты, из которых изготавливают полиэтилен, постепенно дешевеют, а вот цены на данный вид термопластов снижаться не будет. Более того, как показывает статистика, ежегодный прирост стоимости продукции составляет примерно 2,7%, что в целом весьма удачно характеризует положительную динамику данного рынка.

Источник: Alto Consulting Group (ACG) - https://alto-group.ru/otchot/analiz-importa-eksporta/1338-import-i-eksport-polietilena-v-rossii-v-2018-g.html - Импорт и экспорт полиэтилена в России