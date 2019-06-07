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В Пермской ТПП будет создана Коллегия посредников

Правление Пермской ТПП одобрило решение о создании при Палате Коллегии посредников по проведению примирительных процедур и согласовало кандидатуру Юлии Яковлевой на пост председателя. Президент Пермской ТПП Олег Жданов назначил ответственным секретарем Коллегии вице-президента Вячеслава Белова.

В своем выступлении вице-президент Пермской ТПП Вячеслав Белов отметил: «Мы исходим из того, что медиация при Пермской ТПП – это необходимая процедура в портфеле услуг для предпринимателей. Она решает не предмет спора, как в суде, а сам конфликт».

В качестве руководителя Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при Пермской ТПП члены Правления утвердили Юлию Яковлеву. «Мы надеемся, что высокая квалификация медиаторов будет важной основой для эффективной работы Коллегии», - отметил Вячеслав Белов. Юлия Яковлева была сертифицирована медиатором в 2007 году. Провела более 300 медиаций различных уровней сложности и более 70 тренинговых курсов, в том числе в соавторстве с иностранными специалистами. Член Правления Ассоциации медиаторов Пермского края, член международной сертификационной комиссии программ медиации и переговоров с российской стороны, председатель Ассоциации профессиональных медиаторов.

«Я благодарю вас за возможность продолжить свою профессиональную деятельность в Коллегии посредников при Пермской ТПП», - обратилась к членам Правления Юлия Яковлева. Она отметила, что на сегодняшний день уровень загрузки судов не позволяет выносить качественные решения, которые в последствии бы исполнялись. Медиация в этом плане позволяет подходить к спору более гибко и выходить за пределы заявленных требований. «Одной процедурой медиации могут сниматься пять, шесть, семь исков. Рекорд ТПП РФ – прекращение дел по 46 искам в результате только одной процедуры медиации», - привела примеры эксперт. Также она отметила большой потенциал деятельности Коллегии посредников для международного сотрудничества: «У зарубежных коллег возникает много вопросов по прозрачности процедуры регулирования споров, потому что наша судебная система, к сожалению, для них страшна и непонятна». Помимо этого, в России начинается практика урегулирования конфликтов в рамках исполнения государственных контрактов и споров по интеллектуальным правам.

В настоящее время комната примирения функционирует в Арбитражном суде Пермского края. Стороны могут выбрать процедуру медиации на любой стадии судебного разбирательства. Соглашение, к которому приходят стороны в результате процедуры медиации, может быть признано судом в качестве мирового. Но, в отличие от судебного разбирательства, участники процедуры могут рассчитывать на конфиденциальность не только в отношении самого факта спора, но и в отношении достигнутых договоренностей. Коллегия посредников может рассматривать споры любого характера: экономические, трудовые, социальные.

Дальнейший этап – формирование персонального состава Коллегии посредников по проведению примирительных процедур при Пермской ТПП, после которой Палата начнет оказывать услуги медиации.

Для справки

Коллегия посредников по проведению примирительных процедур (Коллегия) создана при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в мае 2006 года. C 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года №193-ФЗ.

«Посредничество» или «медиация» - это процедура урегулирования споров при содействии независимого профессионального посредника (медиатора) с целью принятия взаимовыгодного для спорящих сторон решения. Медиация позволяет предпринимателям разрешать спорные вопросы на досудебной стадии, стадии судебного разбирательства и исполнительного производства. Принципами медиации являются: добровольность, равноправие сторон, конфиденциальность, беспристрастность и независимость медиатора.


Опубликовано: 07.06.2019 в 12:42 в рубрике - Новости регионов России

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