Каких детей считать одаренными?

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, каких детей жители страны считают одаренными. В итоге, 41% опрошенных утверждают, что это - те дети, у кого с рождения есть данные природой уникальные качества и таланты, а 38% придерживаются мнения, что это дети, чьи способности целенаправленно и усиленно развивались родителями и педагогами. Каждый десятый респондент (12%) полагает, что одаренными детьми можно назвать тех, кому повезло в жизни и их способности случайно заметили окружающие.