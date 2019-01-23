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Каких детей считать одаренными?
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, каких детей жители страны считают одаренными. В итоге, 41% опрошенных утверждают, что это - те дети, у кого с рождения есть данные природой уникальные качества и таланты, а 38% придерживаются мнения, что это дети, чьи способности целенаправленно и усиленно развивались родителями и педагогами. Каждый десятый респондент (12%) полагает, что одаренными детьми можно назвать тех, кому повезло в жизни и их способности случайно заметили окружающие.
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