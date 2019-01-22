Россияне увязли в кредитах

Информационное агентство «РИА-новости» представило рейтинг российских регионов по уровню закредитованности населения в прошлом году. Согласно официальным данным, по суммам, которые должны жители банкам, в лидерах находятся республика Крым и Севастополь. Дальше - Ингушетия, Дагестан и Чечня. Столичные города, Москва и Санкт-Петербург - на седьмом и шестнадцатом местах. Пермский край занял 79-ю строчку. По статистике, в среднем каждый работающий житель Прикамья должен банкам 224 тысячи рублей.