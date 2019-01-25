Во Владимире состоялось выездное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию

23 января 2019 года во Владимире состоялось выездное расширенное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России по теме: «Конкурентная экономическая среда для региональных промышленных предприятий». На примере заводов Владимирской области участники заседания под председательством Константина Бабкина обсудили актуальные проблемы промышленных предприятий России и возможности для их решения при помощи мер экономической политики.



В мероприятии приняли участие: временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области Максим Брусенцов, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Аркадий Боцан-Харченко, генеральный директор компании RALF RINGER Андрей Бережной, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Пантелеев, генеральный директор ООО «Стэлла» Михаил Кривоносов, заместитель генерального директора по техническому развитию ПАО «Ковровский механический завод» Анатолий Гавриков, генеральный директор ООО МЗ «Тонар» Денис Кривцов, председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза и др.



Открыл заседание вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин. Он рассказал о роли ТПП РФ в реализации промышленных проектов во Владимирской области. Дмитрий Курочкин отметил, что ТПП Владимирской области один из лидеров по проработке проектов, реализуемых совместно с ТПП РФ и Фондом развития промышленности. По словам вице-президента ТПП РФ, принципиально важно работать с законодательными инициативами, которые затрагивают интересы производств и промышленных предприятий, и этим активно занимаются палаты ТПП РФ. Дмитрий Курочкин призвал к активному взаимодействию промышленников Владимирской области и Торгово-промышленной палаты РФ.



Председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин поприветствовал участников заседания, отметив что «Владимир - одна из исторических столиц нашей страны, очень важный регион для истории и ее дальнейшего развития». В своём выступлении он привёл сравнительные данные промышленности Владимирской области после распада СССР: с 1990 года промышленное производство тракторов в регионе сократилось на 99%, эскалаторов - на 95%, электродвигателей - на 90%. Параллельно доля населения сократилась на 17%. «Если деградирует экономика и производство, то и народ слабеет. Наша задача - добиться промышленного развития и возрождения народа».



Константин Бабкин не согласен с существующей денежной-кредитной политикой: «Налоговая политика нацелена на выкачивание денег из экономики, как «баскаки» - вытянуть побольше денег и не дать развиваться. Нужно эту ситуацию исправлять».



По мнению председателя Совета, для изменения ситуации необходима разумная денежно-кредитная политика, а именно: доступные кредиты, низкие налоги и протекционизм. Только сочетание протекционизма и мягкой денежно-кредитной политики создадут стимулирующие условия для развития отечественного производства.



Когда наша страна будет развиваться - у нас будет спокойная и прекрасная жизнь и мы будем уверенно смотреть в будущее», - резюмировал Константин Бабкин.



Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Аркадий Боцман-Харченко в своем выступлении отметил символичность проведения первого выездного заседание в 2019 году во Владимире, где наглядно видны проблемы всей России. Помимо федеральных проектов, должно быть и региональные, учитывающие специфику региона - именно так можно добиться прорывного развития субъекта. Основная задача которая стоит перед руководством области, по мнению врио заместителя губернатора - актуализация стратегии экономического развития Владимирской области на 2025 год, которая включает в себя понятный для жителей образ будущего.



Основатель обувной фабрики Ralf Ringer Андрей Бережной поблагодарил присутствующих за посещение предприятия и указал на ключевую проблему Правительства РФ - отсутствие целеполагания: «Если нет ответственного за рост экономики - экономика расти не будет. Сейчас это Центральный банк РФ и Минэкономразвития РФ, и они не работают. Но несмотря на все сложности, наша компания успешно развивается», отметил спикер.



Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, эксперт МЭФ Владимир Гамза посвятил своё выступление анализу финансовой системы регионов, в том числе Владимирской области:

«Самая главная проблема региональных финансов России - отсутствие собственных средств, слабая финансовая система. Предприятия Владимира должны платить налоги во Владимирской области. Пока это не будет решено, не будет подъема экономики. Нужно превратить вклады жителей в инвестиции, а в Владимирской области - все наоборот».



Председатель Совета Константин Бабкин поблагодарил участников заседания за активную дискуссию и отметил, что в сфере промышленного производства Владимирская область имеет хорошие перспективы.



Все предложения, высказанные в ходе заседания будут учтены при подготовке решения заседания Совета ТПП РФ по промышленном развитию и конкурентоспособности экономики России.



23 января 2019 года участники заседания также посетили фабрику обуви Ralf Ringer и предприятие ООО НПК» «Автоприбор» - крупнейший в России производитель электрооборудования и приборов для отечественных автомобилей.