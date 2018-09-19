Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости регионов России

← Иван Бессонов сделал то, что не удавалось никому из россиян

Правительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятых

налог

Правительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятых. Ставка составит  4-6% от заработка. Налог будет платиться автоматически через специальное приложение. Штраф за сокрытие может быть установлен в размере годового дохода. 1,5% из выплаченных налогов пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования, а  вопрос о своем пенсионном обеспечении самозанятые должны будут решать сами - по желанию они могут перечислять взносы в ПФР самостоятельно или участвовать в накопительной пенсионной системе (когда она появится). Если они не будут этого делать, то смогут рассчитывать только на базовую социальную пенсию. Согласно данным Росстата, в 2017 году в неформальном секторе трудилось более 14 млн человек.

Метки: В России, Экономика

Опубликовано: 19.09.2018 в 14:35 в рубрике - Новости регионов России

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:

Иван Бессонов сделал то, что не удавалось никому из россиян

А что думает Путин?

В ТПП России состоялось заседание по вопросам развития неэнергетического экспорта

Умер наш земляк Станислав Говорухин

Инаугурацию президента покажут в прямом эфире

Скоро Крымский мост откроют для автомобилей

В России отмечают Национальный День донора

Что они туда кладут?


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Иван Бессонов сделал то, что не удавалось никому из россиян

Обратите внимание

в Перми

«Невольницы» - пьеса на все времена

Пермский театр «У Моста» представил на суд зрителя премьеру - пьесу Островского «Невольницы».
19.09.2018 в 15:04

Метки: в Перми, Культура

В Перми стартует чемпионат края по плаванию

В состязаниях примут участие более 200 сильнейших спортсменов региона.
19.09.2018 в 14:08

Метки: в Перми, Общество

Суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

Жалобы осужденных по делу об избиении DJ Smash не удовлетворили
19.09.2018 в 13:01

Метки: в Перми, Общество

Пермяк выиграл в лотерею 7 миллионов рублей

Пока счастливчик за выигрышем не обратился.
19.09.2018 в 13:00

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Битва за «Золотую шайбу» пройдет в Прикамье

Пермь впервые примет крупнейшие юношеские соревнования по хоккею. В состязании примут участие 64 команды.
19.09.2018 в 12:38

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В России

Правительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятых

Ставка составит 4-6% от заработка.
19.09.2018 в 14:35

Метки: В России, Экономика

В Пермь на заработки

Около 5 тысяч россиян готовы поработать в столице Прикамья
18.09.2018 в 13:25

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Экономика

Натянуты стропы, купол раскрыт...

Пермяки забрали все золото Чемпионата России по парашютно-атлетическому многоборью.
17.09.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Спорт, В России

Сборная России по баскетболу может сыграть в Перми

Столицу Прикамья рассматривают как один из вариантов для матча с чехами
17.09.2018 в 11:34

Метки: в Перми, В России, Спорт

Россия выбирает Народного участкового

Стартовал первый региональный этап ежегодного всероссийского конкурса МВД России Народный участковый.
14.09.2018 в 14:52

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

«Невольницы» - пьеса на все времена«Невольницы» - пьеса на все времена

Правительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятыхПравительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятых

В Перми стартует чемпионат края по плаваниюВ Перми стартует чемпионат края по плаванию

Суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговораСуд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

Пермяк выиграл в лотерею 7 миллионов рублейПермяк выиграл в лотерею 7 миллионов рублей

Битва за «Золотую шайбу» пройдет в ПрикамьеБитва за «Золотую шайбу» пройдет в Прикамье

Вторая жизнь мусораВторая жизнь мусора

За кота ответитЗа кота ответит

Эксклюзив: В Перми задержаны члены экстремистской организации «Свидетели Иеговы»Эксклюзив: В Перми задержаны члены экстремистской организации «Свидетели Иеговы»

Городу нужны новые бассейныГороду нужны новые бассейны

Пострадавший от взрыва газа дом полностью восстановят к 20 октябряПострадавший от взрыва газа дом полностью восстановят к 20 октября

Пермь. Новости Культуры 18.08.2018Пермь. Новости Культуры 18.08.2018

В Кудымкаре чудо-машина углубит искусственное русло ИньвыВ Кудымкаре чудо-машина углубит искусственное русло Иньвы

Телепнев и Ванкевич просят суд пересмотреть приговорТелепнев и Ванкевич просят суд пересмотреть приговор

Лучшие школьники Перми вошли в «Золотой резерв»Лучшие школьники Перми вошли в «Золотой резерв»

«Братья-стаканы» Н. Славянова встретились на родине сварки«Братья-стаканы» Н. Славянова встретились на родине сварки

Как ветеран труда стал «маковым бароном»Как ветеран труда стал «маковым бароном»

Медики бьют тревогу: Статистика ДТП напоминает сводки боевых действийМедики бьют тревогу: Статистика ДТП напоминает сводки боевых действий

Кто ответит за смерть подростка в заброшенном ангаре?Кто ответит за смерть подростка в заброшенном ангаре?

Вести Кудымкар 18.09.2018Вести Кудымкар 18.09.2018

В Перми перевернулся микроавтобус: четверо пострадавшихВ Перми перевернулся микроавтобус: четверо пострадавших

Учителя не будут заглядывать в холодильники пермяковУчителя не будут заглядывать в холодильники пермяков

Ворвался в квартиру, связал ребенка и вынес вещиВорвался в квартиру, связал ребенка и вынес вещи

«Мальчик должен уметь управлять вертолётом!»«Мальчик должен уметь управлять вертолётом!»

В Перми издан сборник воспоминаний ветеранов уголовного розыскаВ Перми издан сборник воспоминаний ветеранов уголовного розыска

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную