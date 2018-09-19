Правительство РФ определилось с налоговой системой для самозанятых. Ставка составит 4-6% от заработка. Налог будет платиться автоматически через специальное приложение. Штраф за сокрытие может быть установлен в размере годового дохода. 1,5% из выплаченных налогов пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования, а вопрос о своем пенсионном обеспечении самозанятые должны будут решать сами - по желанию они могут перечислять взносы в ПФР самостоятельно или участвовать в накопительной пенсионной системе (когда она появится). Если они не будут этого делать, то смогут рассчитывать только на базовую социальную пенсию. Согласно данным Росстата, в 2017 году в неформальном секторе трудилось более 14 млн человек.