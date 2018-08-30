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Иван Бессонов сделал то, что не удавалось никому из россиян

Бессонов

16-летний пианист из Петербурга Иван Бессонов стал победителем классического "Евровидения". В финале конкурса он виртуозно исполнил Первый концерт Чайковского. До победы юного музыканта получить главный приз на классическом "Евровидении" не удавалось никому в России за все 26 лет существования конкурса. Поздравления юному пианисту летят со всего мира. 

Иван Бессонов представлял нашу страну на классическом "Евровидении" как финалист конкурса "Синяя птица", проведенного телеканалом "Россия 1". 

Метки: В России, В мире, Культура

Опубликовано: 30.08.2018 в 11:49 в рубрике - Новости регионов России

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