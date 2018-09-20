Предпенсионеров защитит Уголовный Кодекс

Госдума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости.

Нарушителю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, в размере зарплаты, или другого дохода работодателя за период до 18 месяцев, или обязательные работы на срок до 360 часов. Представители бизнеса и профсоюзы против такой меры, они предлагают депутатам смягчить законопроект.