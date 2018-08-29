А что думает Путин?
Президент России Владимир Путин заявит о своей позиции по пенсионному законопроекту в формате телеобращения. Об этом, сообщает ТАСС,
«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения»,- сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Телеобращение в 12 часов по московскому времени будут транслировать телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт Вести.Ru. Трансляцию можно будет посмотреть и в социальных сетях.
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