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На главную - Новости регионов России

← В ТПП России состоялось заседание по вопросам развития неэнергетического экспорта

А что думает Путин?

 Путин

Президент России Владимир Путин заявит о своей позиции по пенсионному законопроекту в формате телеобращения.  Об этом,  сообщает ТАСС,

«Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения»,- сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Телеобращение в 12 часов по московскому времени будут транслировать телеканалы "Россия 1""Россия 24", сайт Вести.Ru. Трансляцию можно будет посмотреть и в социальных сетях.

Метки: Общество, В России, Власть

Опубликовано: 29.08.2018 в 12:13 в рубрике - Новости регионов России

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← В ТПП России состоялось заседание по вопросам развития неэнергетического экспорта

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