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← Умер наш земляк Станислав Говорухин

В ТПП России состоялось заседание по вопросам развития неэнергетического экспорта

ТПП

27 июня 2018 года под председательством Константина Бабкина состоялось заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.  Тема «Фокус на несырьевой экспорт: как должна измениться поддержка, чтобы стимулировать российские компании завоевывать новые рынки?»

В соответствии с президентским указом до 1 октября 2018 года Правительство РФ должно разработать, в том числе национальный проект по направлению международного экспорта. За шесть лет в стоимостном выражении объём несырьевого экспорта должен достичь 250 млрд долл. в год: речь идёт об удвоении в сравнении с сегодняшними показателями.

Участники встречи обсудили реально ли достичь эти показатели, что мешает развитию неэнергетического экспорта сегодня, а также предложения по оптимизации механизмов господдержки.

В обсуждении приняли участие: президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, президент Российской Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров, советник ректора Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Атрушкевич, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минпромторга России Виктория Власова,заместитель Генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, первый заместитель директора Федеральной Службы Российской Федерации по техническому и экспортному контролю Сергей Якимов, президент Национального Объединенного Совета предприятий стекольной промышленности Виктор Осипов, заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Дина Акпанбаева и др.

Открыл заседание вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин. В ТПП РФ подготовлены сводные предложения бизнеса по улучшению условий предпринимательской деятельности в целях реализации Послания Президента Российской Федерации. Среди них: упрощение процедуры возмещения НДС для компаний, осуществляющих несырьевой экспорт, оптимизация административных процедур экспорта, сокращение списка документов для оформления экспорта. По словам Д. Курочкина, невозможно оторвать производство от темы экспорта. «Мерилом развития производства являются его экспортные возможности», - заключил вице-президент.

Константин Бабкин выступил с докладом на тему «Экспорт продукции обрабатывающих отраслей России: проблемы, перспективы и меры поддержки». Несмотря на то, что процент несырьевого сектора растёт, структура экспорта существенно не меняется. По данным Федеральной таможенной службы, основу российского экспорта по-прежнему составляют топливно-энергетические товары. Например, в 2017 году экспорт машин и оборудования составил 6,4% общего объема, тогда как продукты сырьевого сектора (нефть, необработанная древесина, газ, черные металлы, медь, никель и алюминий) почти 80% всего экспорта (как и десять лет назад).

В 2015 году для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами создан Российский экспортный центр. По словам К. Бабкина, в решениях господдержки экспорта есть определенный успех. Действующие меры поддержки экспорта сегодня: субсидирование части затрат на транспортировку продукции, части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках, выставочной деятельности, выставочной деятельности, процентных ставок по экспортным кредитам, страхование экспортных кредитов ЭКСАР и др.

Между тем у российских поставщиков за несколько лет практики применения накопилось достаточно вопросов к механизмам поддержки экспорта. «Если сравнивать условия для экспортёров за рубежом, нам ещё многое предстоит сделать», - считает глава Совета.

По озвученным данным, экспортные кредиты по факту можно получить только через Росэксимбанк. При этом сделки менее 10 млн рублей Росэксимбанк не интересуют, ставки кредитования устанавливаются по верхней границе, также необходимо сдавать большой пакет документам как по предприятиям, так и по клиентам.

Если сравнить условия страхования экспорта в России (ЭКСАР) и Канаде (EDC), можно увидеть существенные различия не в пользу российских экспортёров. Сумма выплаченного страхового возмещения в Канаде – 8 млн долл, в России только 0.6 млн долл. В Канаде конкретный список документов, требуемых для страхового возмещения, нет задержек в выплате страхового возмещения, у нас – документы собираются каждый раз на усмотрение ЭКСАР, задержки --- 30 дней после окончания периода ожидания, плюс до 60 дней, вплоть до отказа в выплате, рассказал эксперт. Что касается выставочной деятельности, за рубежом поддержка осуществляется в объёме достаточном для продвижения продукции. У нас господдержка направлена в основном на имиджевый проекты. Например, в 2017 была профинансирована только одна сельскохозяйственная выставка.

Участники заседания высказали свои предложения по развитию неэнергетического экспорта: усовершенствование механизма страхования экспорта, выдачи экспортных кредитов и развитие экспорта по приоритетным направлениям. Глава Совета предлагает также установить персональную ответственность торгпредов за рост экспорта в стране пребывания представительства и увеличить финансирование конгрессно-выставочных мероприятий в целях продвижения высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки.

Метки: В России, Экономика

Опубликовано: 28.06.2018 в 09:35 в рубрике - Новости регионов России

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