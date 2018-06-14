Умер наш земляк Станислав Говорухин

На 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер Станислав Говорухин.

Создатель знаменитых кинолент и популярный актер родился 29 марта 1936 года в Березниках. Почему родители Говорухина оказались в 30-х годах в Березниках - догадаться не сложно. В то время сотни тысяч людей попали не по своей воле на Урал, в Сибирь.



Славу режиссеру принесла кинолента "Место встречи изменить нельзя". Захватывающий сюжет, талантливые актеры, потрясающая музыка, удивительно точное воспроизведение атмосферы послевоенных лет - все это предопределило невероятный успех киноленты, сделало фильм по-настоящему народным. Среди художественных фильмов, поставленных Говорухиным, также широко известны киноленты "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину".