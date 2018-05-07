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← Скоро Крымский мост откроют для автомобилей

Инаугурацию президента покажут в прямом эфире

Путин

7 мая, в 12:00 по московскому времени состоится торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. Телеканалы "Россия 1" и "Россия 24" покажут инаугурацию в прямом эфире. Также прямую трансляцию будет вести сайт Вести.Ru.

Сразу после церемонии телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм Андрея Кондрашова "Путин", который уже набрал 35 миллионов просмотров в Интернете. Более двух лет ушло на то, чтобы подготовить этот рассказ о жизни главы государства. В фильме Путин поделится подробностями об управлении Россией, расскажет о непростых решениях, критике врагов и предательстве соратников, ответит на вопросы о военных кампаниях, катастрофах, работе в КГБ и о многом другом.

 

Метки: В России, Власть

Опубликовано: 07.05.2018 в 08:40 в рубрике - Новости регионов России

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Что они туда кладут?


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