Скоро Крымский мост откроют для автомобилей
Первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников Ялтинского международного экономического форума, сообщают РИА Новости.
Проехать по мосту в Крым с материковой части России в Крым на легковом автомобиле можно будет за 14-19 минут, в зависимости от разрешенной скорости движения.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально запланировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют пустить автомобили и автобусы уже в мае.
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