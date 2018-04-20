20 апреля в России отмечают Национальный День донора. Этот День посвящен, в первую очередь, тем, кто безвозмездно сдает свою кровь во благо здоровья и жизни незнакомых людей. Благодарность в этот день получают и врачи, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

Поводом для праздника послужило событие 20 апреля 1832 года. В этот день молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице. Жизнь женщины была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.