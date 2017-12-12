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В Саранске открыли проспект Российской армии

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Саранск

В Саранске отметили День героев Отечества. В честь нового российского праздника здесь открыли первый в стране проспект Российской армии. В качестве почетных гостей на мероприятие пригласили героев из 14 регионов ПФО, в частности героя России,  жителя Пермского края Сергея Яшкина. Ему высокое звание было присуждено в 2013 году за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации на Северном Кавказе. Открытие проспекта в Саранске ознаменовалось концертом и салютом. Событие объединило более 15 тысяч человек.

Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в ПФО: "Чтобы в памяти людей оставались славные победы наших вооруженных сил, ее достижения и завоевания, мы будем продолжать эту традицию. Уверен, что многие города, многие регионы подхватят это начинание, и появятся улицы, скверы, проспекты Российской армии".

Метки: В России, Власть

Опубликовано: 12.12.2017 в 15:31 в рубрике - Новости регионов России

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