Выборы президента: началась регистрация кандидатов
Кампания по выборам Президента Российской Федерации вступает в следующий этап - начинается регистрация кандидатов. Им необходимо представить в Центризбирком пакет документов, включая заявление кандидата о согласии баллотироваться. Непарламентским партиям нужно представить не менее 100 тысяч подписей в поддержку кандидата, самовыдвиженцам - не менее 300 тысяч. Без сбора подписей будут допущены только кандидаты от парламентских партий. Завершится регистрация 31 января 2018 года ровно в 18 часов по московскому времени.
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