Новые законы в России

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Они опубликованы на официальном портале правовой информации. В их числе документ, продлевающий работу «Фонда содействия реформированию ЖКХ» до 1 января 2019 года. Это позволит регионам в полном объёме выполнить программу по расселению ветхого и аварийного жилья. Также президент освободил от уплаты налогов на доходы физических лиц граждан, имеющих право на социальную помощь. Штрафы для водителей за отказ пропустить пешеходов увеличиваются до двух с половиной тысяч рублей. Ещё один закон касается неплательщиков алиментов. Он позволяет судебным приставам задерживать таких лиц, тогда как раньше это могла делать только полиция. Как ранее пояснялось, это замедляет процесс производства по делу, создаёт дополнительную нагрузку для органов внутренних дел и усложняет процедуру привлечения к административной ответственности должников.