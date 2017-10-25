Приставам разрешили задерживать неплательщиков алиментов

Госдума одобрила законопроект, который дает судебным приставам право задерживать должников по уплате алиментов без участия МВД. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. По мнению авторов документа, отсутствие такой возможности не только замедляет процесс взыскание долга с алиментщика и усложняет процедуру привлечения его к административной ответственности, но и создает дополнительную нагрузку для органов внутренних дел. «Принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых ФССП ведется производство по делам об административных правонарушениях», - говорится в пояснительной записке законопроекта.