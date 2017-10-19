Гуляем! В России утвердили календарь выходных и праздников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Об этом сообщает на сайте правительства России. Три субботы в следующем году будут рабочими, зато три понедельника выходными. Самый длинный десятидневный отдых придется на Новогодние каникулы (с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года). По три дня в: феврале (День защитника Отечества), марте (Деждународный женский день), июне (День России) и ноябре (День народного единства). На «Первомай» приходится четыре выходных дня. День Победы в следующем году выпадает на среду, поэтому выходной будет только один, зато в середине недели. Всего праздничные «каникулы» россиян в 2018 году составят полноценный «отпуск» - 28 календарных дней.
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