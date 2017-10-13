В России выпущены новые деньги
Новые деньги. В России поступили в обращение купюры 200 и 2000 рублей, сообщает информагентство РИА «Новости». Первыми их получит Москва, а также регионы, которые изображены на купюрах – Крым и Дальний Восток. На 200-рублевой банкноте представлен памятник затопленным кораблям Севастополя и Херсонес Таврический, а на двухтысячной – мост на остров Русский и космодром Восточный.
Массовый ввод купюр в обращение должен начаться в декабре, когда банки и предприятия завершат всю необходимую подготовку. Банкоматы и принимающие устройства с сегодняшнего дня начнут тестироваться на настоящие деньги. До этого использовались только образцы.
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