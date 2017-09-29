В России полностью уничтожены запасы химического оружия
В России уничтожены все запасы химического оружия. На объекте «Кизнер» в Удмуртской Республике ликвидирован последний химический боеприпас. О завершении ликвидации в полном объеме досрочно Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложил председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Из более чем 70 тысяч тонн химического оружия, имеющегося в мире, 40 тысяч тонн находилось в России и 28 тысяч тонн - в США. Однако, несмотря на значительно больший объем химоружия, работа по его ликвидации была завершена на 6 лет раньше, чем запланировано у американских коллег.
Президент РФ Владимир Путин отмечает: «Наша страна, несмотря на то, что планировала завершить эту работу к 2020 году, завершает ее раньше намеченного срока в текущем, 2017 году. Это большой успех, это результат большой, сложной, ответственной работы больших коллективов: и ученых, рабочих, инженеров, которые работали на специально созданных для решения этой задачи предприятиях».
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