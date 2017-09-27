Кому в России жить хорошо

Министерство труда и социальной защиты России опубликовало результаты исследования, где сказано, что самыми высокооплачиваемыми профессиями в стране являются капитан океанского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тысяч и 320 тысяч рублей соответственно. На третьей строчке списка оказалась профессия главного технолога золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тысяч рублей. В ТОП-10 также вошли тренер по хоккею, начальник строительного участка, врач-стоматолог, риск-менеджер, инженер-электрик. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых профессий второй пилот с зарплатой в 180 тысяч рублей.