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Александр Капер завершил 200-дневный супермарафон

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Пекин

В Пекине состоялся финиш марафона Москва-Пекин. Ультрамарафонец Александр Капер преодолел 8 тысяч километров между столицами России и Китая, за 200 дней пересек 4 страны – Россию, Казахстан, Монголию, Китай. В путешествии участвовал пермяк Константин Бронников - директор проекта «Москва-Пекин. Навстречу будущему».  Константин Бронников сопровождал бегуна за рулем автодома, где ребята ночевали и готовили еду. За продвижением путешественников в соцсетях и на сайте наблюдали тысячи людей по всему миру. Более 6 тысяч человек стали участниками этого марафона.

Метки: в России, Спорт, Общество

Опубликовано: 26.09.2017 в 14:48 в рубрике - Новости регионов России

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← В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

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