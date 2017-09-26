Александр Капер завершил 200-дневный супермарафон
В Пекине состоялся финиш марафона Москва-Пекин. Ультрамарафонец Александр Капер преодолел 8 тысяч километров между столицами России и Китая, за 200 дней пересек 4 страны – Россию, Казахстан, Монголию, Китай. В путешествии участвовал пермяк Константин Бронников - директор проекта «Москва-Пекин. Навстречу будущему». Константин Бронников сопровождал бегуна за рулем автодома, где ребята ночевали и готовили еду. За продвижением путешественников в соцсетях и на сайте наблюдали тысячи людей по всему миру. Более 6 тысяч человек стали участниками этого марафона.
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