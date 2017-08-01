В День ВДВ откроют бюст Герою России Марку Евтюхину

2 августа 2017 года в Йошкар-Оле состоятся торжественный митинг и открытие бюста Герою Российской Федерации, гвардии подполковнику Марку Николаевичу Евтюхину.

Уроженец Республики Марий Эл ценой своей жизни защитил нашу Родину и стал символом мужества, воинского искусства и истинного патриотизма. Семнадцать лет назад, 1 марта 2000 года, в период контртеррористической операции на Северном Кавказе, бойцы 6-ой роты 104 парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной Краснознаменной дивизии под руководством командира батальона, гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в неравную схватку с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном. Тяжелый бой длился более 15 часов. Число боевиков в десятки раз превосходило силы 6-ой роты (90 десантников сдерживали натиск 2500 боевиков). Марк Евтюхин, неоднократно раненый, но продолжавший командовать боем, по рации вызвал огонь артиллерии «на себя». В неравном бою погибли 84 военнослужащих 6-ой роты, в том числе 13 офицеров. В живых остались 6 бойцов.

За мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, Указом Президента России гвардии подполковнику Марку Николаевичу Евтюхину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

В торжественной церемонии открытия бюста примут участие заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Владимир Кочетков, временно исполняющий обязанности главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев, родители Героя России, десантники 6-ой роты, принимавшие участие в бою под Аргуном, сослуживцы Марка Евтюхина, ветераны Афганской и Чеченской войн, юнармейцы, представители военно-патриотических клубов.

Место проведения: г.Йошкар-Ола, бульвар Победы, начало торжественных мероприятий в 9.00 (мск).