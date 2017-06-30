Будущее российского авиапрома начинается в Перми

В честь столетнего юбилея конструктора авиационных двигателей, легендарного Павла Соловьева в Перми прошла научно-техническая конференция. Здесь обсудили будущее отечественной промышленности.

Что касается пермских разработок, авиадвигатель ПД-14 сейчас проходит очередной этап испытаний, чтобы в ближайшем будущем встать на крыло новейшего российского самолета МС-21. Это не просто единичная разработка, а база для целого семейства двигателей, предназначенных для работы, как в воздухе, так и на земле в газоперекачке и электрогенерации. Параллельно в КБ "Авиадвигателя" началась работа над новым проектом.На чем уже скоро станут летать российские самолеты? Подробнее в видеосюжете "Вести Пермь"