Будущее российского авиапрома начинается в Перми
В честь столетнего юбилея конструктора авиационных двигателей, легендарного Павла Соловьева в Перми прошла научно-техническая конференция. Здесь обсудили будущее отечественной промышленности.
Что касается пермских разработок, авиадвигатель ПД-14 сейчас проходит очередной этап испытаний, чтобы в ближайшем будущем встать на крыло новейшего российского самолета МС-21. Это не просто единичная разработка, а база для целого семейства двигателей, предназначенных для работы, как в воздухе, так и на земле в газоперекачке и электрогенерации. Параллельно в КБ "Авиадвигателя" началась работа над новым проектом.На чем уже скоро станут летать российские самолеты? Подробнее в видеосюжете "Вести Пермь"
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