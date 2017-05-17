Уймись, вымогатель!
Госавтоинспекция Пермского края сообщает, что с 16 мая регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Перми возобновили свою работу. 12 мая компьютеры подразделения МВД подверглись хакерской атаке. Сотрудники ГИБДД три дня не могли принимать пермяков, обратившихся в РЭО. Масштабная кибератака затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. По стране пострадали свыше тысячи компьютеров полиции.
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