В России выросли минимальные цены на водку и коньяк
В России выросли минимальные цены на водку и коньяк. С 13 мая минимальная розничная цена на водку повысилась почти на 8%. Самая дешевая бутылка водки объемом 0,5 литра теперь стоит 205 рублей. Также поднялись цены на коньяк. Теперь самый недорогой коньяк объемом 0,5 литра будет стоить 371 рубль. Такой резкий скачок цен Министерство финансов объяснило ростом ставок акциза и тарифов на электроэнергию.
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