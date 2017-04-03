В России началась плановая индексация пенсий
С 1 апреля в России пройдет вторая в этом году индексация пенсий. Она коснется прежде всего Ветеранов ВОВ, инвалидов, тех , кто получает пенсии по старости и потере кормильца. Социальные денежные выплаты в среднем вырастут на 129 рублей, и в среднем достигнут восьми тысяч семисот рублей. Пенсии детям - инвалидам увеличатся на 450 рублей, военным инвалидам на 181, людям, потерявшим кормильца, - на 155. Дополнительная корректировка будет внесена и в страховые выплаты. Для неработающих пенсионеров и военных размер выплат подрастет на 0,4 % .
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