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← Социальные пенсии индексируются на 1,5 процента

В России началась плановая индексация пенсий

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пфр

С 1 апреля в России  пройдет вторая  в этом году индексация пенсий. Она  коснется прежде всего Ветеранов ВОВ, инвалидов, тех , кто получает пенсии по старости и потере кормильца. Социальные денежные выплаты в среднем вырастут на 129 рублей, и в среднем достигнут восьми тысяч семисот рублей. Пенсии детям - инвалидам увеличатся на 450 рублей, военным инвалидам на 181, людям, потерявшим кормильца, - на 155.  Дополнительная корректировка будет внесена и в страховые выплаты. Для неработающих пенсионеров и военных размер выплат подрастет на 0,4 % .

Метки: в Перми, в России, Общество, Деньги

Опубликовано: 03.04.2017 в 15:16 в рубрике - Новости регионов России

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