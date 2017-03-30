Социальные пенсии индексируются на 1,5 процента

Утверждена индексация социальных пенсий - с 1 апреля 2017 г. на территории Российской Федерации размер социальной пенсии индексируется на 1,5 процента. Коэффициент этот был рассчитан в соответствии с данными о величине прожиточного минимума пенсионера за 2016 год. Таким образом, пенсии с 1 апреля могут вырасти на 129 рублей и составить 8 тысяч 774 рубля. В Пермском крае это увеличение коснется 66 с половиной тысяч пенсионеров. Среди них не только получатели социальных пенсий, но и те, кому пенсия назначена по нормам Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, родители и вдовы погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от радиации). При увеличении указанных пенсий факт работы пенсионера значения не имеет. Кроме того, с 1 апреля ожидается небольшое увеличение страховых пенсий у неработающих пенсионеров. Оно произойдет у 567 тыс. пенсионеров Пермского края за счет повышения стоимости пенсионного коэффициента (балла), которая с 1 апреля 2017 года составит 78,58 руб. вместо 78,28 руб.