В России повышаются тарифы на пересылку писем и бандеролей
Отправка писем станет дороже. Федеральная антимонопольная служба и "Почта России" согласовали рост стоимости отправки писем и бандеролей. Когда проект приказа будет утвержден, стоимость почтовых отправлений вырастет до 22 рублей, заказное до 41 рубля, простая бандероль - 40 рублей (за 100 граммов), заказная - до 60 рублей (за 100 граммов). Тарифы вырастут на 13,5%. Регулируемые тарифы на почтовые отправления ежегодно индексируются государством. В пояснительной записке к приказу ФАС говорится, что изначально почтовики предполагали повысить регулируемые тарифы Почты на 30%. На Почте России отметили, что индексация позволит покрыть все операционные затраты предприятия, относящиеся к универсальным услугам, а также компенсировать рост расходов.
"Почта России" не получает субсидии из федерального бюджета с 2015 года.
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