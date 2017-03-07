По два пузырька в руки

Боярышник и пустырник по-прежнему можно будет купить без рецептов. От идеи их продажи по рецептурным бланкам в Правительстве решено отказаться. Об этом сообщает«Российская газета». В Минздраве, который прорабатывал вопрос относительно снижения немедицинского потребления спиртосодержащих лекарственных средств, посчитали, что будет достаточно ограничения объема тары и количества отпускаемых в одни руки пузырьков. Уже утвержден перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, объем тары которых ограничен. Приказ с перечнем опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.