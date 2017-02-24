Актуально PRO Пермь. Кадетское движение в России и за рубежом
Сегодня в студии программы "Актуально PRO Пермь" участник международного слета юных патриотов "Равнение на победу!" гость из Республики Беларусь директор Минского областного кадетского училища Сергей Метельский. Разговор пойдет о кадетском движении в России и Беларуси. Подробнее в программе >>
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Саперная лопатка как детский подарок в духе времени
Природные аномалии: Снегири и свиристели «атаковали» Пермский край
У Мадонны - двойня
Выпущена в свет книга-путеводитель по реке Чусовая
Регионы формируют делегации на Дельфийские игры России
Россияне начали подавать заявки на дальневосточные гектары
Новый подход к строительству жилья презентовали в Ленобласти
Добавить комментарий: