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← Саперная лопатка как детский подарок в духе времени

Актуально PRO Пермь. Кадетское движение в России и за рубежом

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Сегодня в студии программы "Актуально PRO Пермь" участник международного слета юных патриотов "Равнение на победу!" гость из Республики Беларусь директор Минского областного кадетского училища Сергей Метельский. Разговор пойдет о кадетском движении в России и Беларуси. Подробнее в программе >>


Опубликовано: 24.02.2017 в 17:41 в рубрике - Новости регионов России

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