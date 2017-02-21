Саперная лопатка как детский подарок в духе времени

В Перми торжественно закрыли слет "Равнение на победу!". Тот самый, где дети совершали марш-броски по зимнему лесу, а после превосходили друг друга в стрелковой и тактической подготовке.

Воспитанники кадетского корпуса Приволжского федерального округа стали победителями международного слета юных патриотов. Награждение состоялось сегодня во время торжественного закрытия слёта.

В мероприятии приняли участие 38 команд: воспитанники суворовских училищ, кадетских корпусов, военно-патриотических клубов из разных регионов России и ближнего Зарубежья. Впервые приехали кадеты из Монголии.

Кстати, специальный приз от телекомпании ГТРК "Пермь" в номинации "За смелость и дерзание" получили ребята из военно-патриотического клуба "Стронг" Челябинской области. Символическим презентом стала саперная лопатка.

Сергей Яшкин, Герой России:

- Молодые ребята смотрят, как мы живем в Пермском крае, смотрят и завидуют. В основном ребята с наших братских союзных республик и то, что они друг с другом общаются и знакомятся, это огромный плюс.

Главным событием слета стали практические занятия по огневой и тактической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, основам службы спасения и медицины катастроф, пожарному делу. Несколько дней более 800 ребят жили в условиях палаточного лагеря.

В этом году слет юных патриотов был посвящен 120-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.

Игорь Цветков, главный федеральный инспектор по Пермскому краю:

- Мы куем сейчас будущее нашей страны. Эти ребята подрастут и через лет 10-15 -20 будут элитой наших государств, защитниками и прежде всего достойными гражданами наших стран, в том числе Российской Федерации.