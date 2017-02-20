Природные аномалии: Снегири и свиристели «атаковали» Пермский край

Снегири и свиристели "атаковали" Пермский край из-за богатого урожая. Ученые рассказали, почему многочисленные стаи птиц прилетели в Пермский край в середине февраля. Они отмечают, что нашествие свиристелей связано с неурожаем в их привычных местах гнездовья. Дело в том, что летом 2016 года в Прикамье хорошо уродилась рябина, дикая яблоня. В то же время в западных и соседних регионах, наоборот, был неурожай. Так как свиристели гнездятся на широте Соликамска и севернее, а на зимовку прилетает в более теплые регионы, они прилетели в Пермь за кормом.