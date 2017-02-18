У Мадонны - двойня





Певица Мадонна дождалась своих близнецов. Правда, двух девочек она не родила, а удочерила.

Темнокожие сестры Эстер и Стелла родились в африканской стране Малави. Четырехлетние близнецы попали в приют два года назад. Их мама умерла всего через неделю после их рождения, а отец потерял работу и решил отдать детей в приют. Там их и увидела Мадонна летом 2016 года, когда в очередной раз приехала в Малави по делам благотворительности.

Хотя это одна из самых бедных стран Африки, усыновления иностранцами в Малави не приветствуются. Но для Мадонны сделали исключение. Во-первых, она очень много жертвует на благотворительность в этой стране. А во-вторых, малавийские дети Мерси и Дэвид, которых она усыновила в 2006 и 2009 годах, счастливы с новой мамой.