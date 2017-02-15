Выпущена в свет книга-путеводитель по реке Чусовая

В Перми вышла книга-путеводитель по реке Чусовая. В книге представлена история самой известной уральской реки и подробно описываются туристические маршруты. Автором книги-путеводителя "Река Чусовая" стал Павел Распопов.

В издании рассказываются примечательные факты из истории Чусовой, приводятся цитаты писателей, путешественников, очевидцев исторических событий из редких источников прошлых веков. Туристы смогут найти на страницах книги подробное описание сплава от станции Коуровка до города Чусового протяженностью 364 километра, а также уточненную лоцию реки.

Во время работы над книгой автор изучил множество исторической литературы, провел ряд экспедиций на реку. По его словам, книга позволяет читателю открыть секреты одной из самых удивительных рек Урала.