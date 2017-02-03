Регионы формируют делегации на Дельфийские игры России
Регионы формируют делегации на Дельфийские игры России. Прием сводных заявок начинается уже 10 февраля.
Состязание пройдет в Свердловской области в апреле. В его программу войдут около 30 номинаций. Среди них есть вокальные, театральные, танцевальные, дизайнерские и даже телевизионные.
Ежегодно делегация Пермского края выезжает на молодёжные дельфийские игры России, принимая участие в состязаниях по всем номинациям. С 2010 года по результатам официального командного первенства среди регионов России наш край ежегодно входит в шестёрку лучших, при этом с каждым разом пермские таланты увеличивают количество завоёванных наград.
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