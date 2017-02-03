Россияне начали подавать заявки на дальневосточные гектары

В безвозмездное пользование земли на Дальнем Востоке раздавать начали в июне 2016-го. Вначале предлагали местным жителям. Теперь к освоению территории могут подключиться все россияне.

Леса, поля, горы. Инфраструктуры нет. Так в основном выглядят места, где бесплатно раздают дальневосточные гектары. С июня, когда начала действовать программа, на неё подали больше 36 тысяч заявок. Гектар - это квадрат 100 на 100 метров. 16–16 стандартных дачных участков по 6 соток. С одной стороны, вроде и не много, с другой, вроде и достаточно, например, для того, чтобы построить дом, завести хозяйство. Кстати, индивидуальное жилищное строительство и фермерство - самые популярные направления программы.

Инициаторы программы обещают - инфраструктуру там всё-таки создадут. После 5 лет аренды гектара нужно отчитаться - построенным домом, фермерским хозяйством или бизнесом. Если участок не освоили, то его заберут. Если дело пошло в гору, то землю можно оформить в собственность или в долгосрочную аренду.

Заявку на "Дальневосточный гектар" можно оформить на сайте или в многофункциональных центрах. Тут готовятся к очередям. Ведь земли в безвозмездную аренду раздают нечасто.