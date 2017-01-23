Новый подход к строительству жилья презентовали в Ленобласти

В Сертолово в рамках жилищного проекта Ленобласти, возводится жилой комплекс равных которому сегодня не найдется. Квартал «Золотые купола» получил свое название не случайно. Архитектура четырехэтажного комплекса зданий пестрит башенками, куполами, отделкой из разноцветной штукатурки и натурального гранита. Часть домов уже построена и сюда заселяются жители Санкт-Петербурга и окрестностей. Экологически чистый район, окружение из березовых и кленовых рощ, транспортная доступность привлекает сюда будущих новоселов.

Квартиры первой очереди проекта еще только начали обживать. На подходе вторая очередь, где срок сдачи домов – второй квартал 2017 года. Счастливые владельцы уже могут осмотреть место где будут жить.

Татьяна впервые "вживую" видит свою квартиру. До этого только на чертежах и макетах. Впечатления незабываемые. Она мечтает о большой, дружной семье. Нет сомнений, что теперь желание станет явью. Новостройка и ее окружение безусловно этому поспособствуют.

Ирина Вяземцева: "Сейчас живу в съемной квартире, дом старый, стены осыпаются, плохо, холодно жить, здесь новый дом, очень жду заезда в новую квартиру".

Стоит особо отметить ценовую политику застройщика. Стоимость квадратных метров доступна многим. А формат жилья позволяет приобрести свое первое жилье и молодым людям.

Более того специалисты жилье с такими параметрами называют высоколиквидным и оценивают его как хорошее вложение денег, как способ инвестиций.

Строительство нового жилого комплекса идет ударными темпами. Третья очередь, сотни новых квартир, будет сдана в третьем квартале 2018 года.

Застройщик РосСтройИнвест "Золотые купола" называет в своем роде уникальным проектом. По сути, строительные работы начались на чистом поле, но сейчас здесь есть все необходимые коммуникации и дороги, развитая инфраструктура для досуга. Подход к архитектурному облику жилого комплекса также оценивается очень высоко.

Илья Семенов, строитель: "Мы застраиваем не только жильем, но и строится с нуля вся коммунальная инфраструктура района».

Ольга говорит, что её счастье строится вместе с домом, кирпичик за кирпичиком... Новоселье уже не за горами.