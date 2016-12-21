Размер материнского капитала «заморожен» до 2020 года. Президент Владимир Путин подписал поправку в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». До 1 января 2020 года размер материнского капитала останется на уровне последних двух лет. Программа материнского капитала действует в России с 2007 года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2007 году выплата была на уровне 250 тысяч рублей, повышалась ежегодно до 2015 года. В течение 2015 и 2016 годов была оставлена на уровне 453 тысяч 26 рублей.