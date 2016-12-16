Из-за чего ломают копья министерства

Минэкономики предложило снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию, а также снять ограничения на розничную продажу спиртного, введенные в 2012-2016 годах, пишет газета "Коммерсант".

Ведомство таким образом надеется уменьшить нелегальный рынок и устранить избыточную административную нагрузку на продавцов алкоголя, препятствующую развитию конкуренции в отрасли. Производители и ритейлеры, как сообщается, в целом поддержали идеи Минэкономики. Минфин, однако, инициативы Минэкономики не поддержал, подчеркивая, что для контроля за нелегальным оборотом алкоголя внедрен ЕГАИС. Кроме того, по мнению Минфина, уменьшение акцизов на крепкую алкогольную продукцию может привести к потерям доходов бюджетов, снижение минимальных розничных цен - к увеличению потребления алкоголя и росту смертности населения.