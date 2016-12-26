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26 декабря объявлен днем траура в России

траур

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с катастрофой самолета Ту-154, сообщается на официальном сайте Кремля. Президент постановил приспустить государственные флаги на всей территории страны в день траура 26 декабря, а также рекомендовал по возможности отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Воздушное судно пропало с радаров через две минуты после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка. На борту потерпевшего крушение Ту-154 было 92 человека. Среди них военные, журналисты, музыканты и экипаж.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия"

Метки: в России, Общество, Происшествия

Опубликовано: 26.12.2016 в 00:31 в рубрике - Новости регионов России

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