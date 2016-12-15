Россиян заверили - ситуация с ценами стабильная и прогнозируемая

Индекс потребительских цен за 2016 год составит 5,5 процента, заявил замглавы Росстата Сергей Егоренко. Это рекордный уровень за всю историю статистических наблюдений с 1992 года и меньше, чем прогнозировалось в начале года. По словам Сергея Егоренко, в этом году ситуация с ценами гораздо более стабильная и прогнозируемая, поскольку отсутствуют резкие скачки, как было в январе-феврале и июле 2015 года под влиянием эффекта переноса колебаний валютного курса. Из продовольственных товаров в лидерах по темпам роста за 2016 год станут гречневая крупа (21%), масло сливочное, рыба охлажденная и мороженая. Впрочем, в отличие от предыдущих лет, цены на еду сейчас растут медленнее, чем на непродовольственные, из-за более высокой доли импорта в последних. С начала кризиса (июль 2014 года) цены выросли на 25 процентов, а средние денежные доходы на одного члена семьи - менее чем на 10 процентов.