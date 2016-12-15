В Крыму выявлен вирус африканской чумы свиней
Россельхознадзор сообщает о выявлении 02.12.2016 незаконного захоронения трупов животных на территории охотничьего угодья орнитологического заказника «Останинские плавни», принадлежащего РОО КРООР, вблизи егерского пункта. В 4 км северо-западнее от с. Песочное Ленинского района Республики Крым.
03.12.2016 по результатам лабораторных исследований 25 проб патматериала от обнаруженных трупов животных в 20 образцах выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.
В целях недопущения распространения опасного заболевания среди диких кабанов на территории Российской Федерации Управление Россельхознадзора по Пермскому краю информирует владельцев домашних свиней, охотников о необходимости проведения организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, исключающих незаконное захоронение трупов свиней и кабанов в землю.
Обо всех случаях падежа домашних свиней просим сообщать ветеринарным специалистам Пермского края или в Управление Россельхознадзора по Пермскому краю.
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