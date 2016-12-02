← Президент огласит ежегодное Послание Федеральному Собранию
Обещали - надо выполнить
Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, отметил, что парламентское большинство в Госдуме должно обеспечить выполнение всех обязательств, взятых властью перед гражданами в ходе недавних выборов. На оглашении послания президента в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца собрались члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, общественной палаты, руководители регионов, главы основных конфессий. Также участники Госдумы, в числе которых есть представители от Пермского края, например Дмитрий Сазонов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Дмитрий Сазонов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству: "У меня возникла рефлексия по поводу того, что нужно сделать доступной медицину, потому что северные территории серьезно удалены, качество наших дорог очень невысокое, потому вопросы, связанные с авиационной, санитарной медициной важны для меня. Вопросы, связанные с активностью общественников и волонтеров, поскольку я сам представитель ОНФ. Роль наших активистов очень важна. Чтобы те общественники, выдвигающие инициативы, получали господдержку".
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