Президент огласит ежегодное Послание Федеральному Собранию

Владимир Путин сегодня обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Над документомпрезидент работает лично.

Традиционно содержание не раскрывается до момента его оглашения. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что новое послание по традиции будет отличаться от предыдущих, притом что сохранится акцент на социальной сфере.