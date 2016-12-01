Президент огласит ежегодное Послание Федеральному Собранию
Владимир Путин сегодня обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Над документомпрезидент работает лично.
Традиционно содержание не раскрывается до момента его оглашения. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что новое послание по традиции будет отличаться от предыдущих, притом что сохранится акцент на социальной сфере.
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